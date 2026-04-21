TMW Radio Garzya: "Salvezza, tutto ancora da decidere tra Lecce e Cremonese"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Luigi Garzya.

Lecce e Cremonese, chi si può salvare?

"Vedendo il calendario, nessuno ti regala niente. Anche se una è retrocessa non ci sta a perdere. Lecce leggermente avanti, Cremonese dietro sì ma il Lecce anche fa fatica a segnare. Di scontato non c'è ancora nulla, tutte se la possono giocare".

Che effetto le ha fatto vedere un grande simbolo del Torino con scritto Cairo vattene? Parlo di Pulici:

"Credo sia arrivato il momento. Non c'è un bel clima a Torino, non capisco perché ancora non abbia fatto il passo per vendere. E' contestato tutte le domeniche. Poi si vive all'ombra della Juve. Il Torino fa campionati apatici, non da soddisfazione ai tifosi. E a pelle c'è questo astio tra tifosi e presidente, credo che un altro al suo posto avrebbe già venduto. Il rischio però è di rimpiangerli certi presidenti. Perché poi arrivano gli stranieri e vedi cosa succede".

Conte non è allenatore da Juve?

"Non è vero, non è solo da campionato. E' un vincente, però chiaramente in Europa potrebbe fare meglio".