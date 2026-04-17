Garzya: "Spero che Conte possa rimanere a Napoli. In caso di addio Sarri porto sicuro"

Intervistato da Radio Marte, Luigi Garzya ha parlato del Napoli e di Antonio Conte, suo amico: "Sono tifoso del Sud e di Napoli, Conte deve completare il ciclo - riporta TuttoNapoli.net -. Non so cosa abbia deciso Conte sul suo futuro, ma anche se lo sapessi non lo direi… Battute a parte, perché sapete che gli sono molto amico, stiamo parlando del rapporto che lui ha con un grande club.

Per questo dico che mi auguro che possa rimanere a Napoli, dove peraltro so che sta benissimo. Secondo me va completato un ciclo, ci sono i mezzi per poterlo fare. Conosce già l’ambiente, da tifoso del Sud e quindi anche del Napoli, spero davvero che possa restare".

In caso di addio del tecnico questi potrebbero essere gli scenari: "Sarri sarebbe un porto sicuro, conosce l’ambiente, è un tecnico esperto, sarebbe gradito anche ai tifosi. Se si volesse dare una boccata nuova per intraprendere una nuova strada, c’è Maresca che è giovane ma che è già un profilo internazionale, avendo vinto anche due trofei. Se dovesse andare via Antonio, però, un allenatore che a me piace tanto è Italiano. In Champions ci andranno sicuramente Inter, Napoli e Milan. C’è solo un posto disponibile e se lo giocheranno Juve, Como, Roma e la stessa Atalanta. Dipende anche dalle partite della prossima giornata