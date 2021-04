Genoa, per Czyborra trauma distorsivo ad un ginocchio: oggi esami approfonditi

In casa Genoa si registra una tegola per Ballardini: problema per Lennart Czyborra che si è fermato durante la sessione a causa di un trauma distorsivo ad un ginocchio. Previsti nelle prossime ore degli esami strumentali per per l'esterno di fascia, con l'obiettivo di capire l'entità esatta dell'infortunio che ha subito.