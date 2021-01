Gravina candidato per un posto nel Comitato Esecutivo UEFA. Per il Consiglio FIFA c'è Christillin

vedi letture

La UEFA ha ricevuto le seguenti nove candidature per l'elezione degli otto membri del Comitato Esecutivo UEFA (ciascuno per un mandato di quattro anni), che si terrà durante il 45 ° Congresso Ordinario UEFA a Montreux, in Svizzera, il 20 aprile 2021:

In ordine alfabetico:

Bayat Mehdi - Belgio

Boniek Zbigniew - Polonia

Dyukov Alexander - Russia

Gill David - Inghilterra

Gravina Gabriele - Italia

Koch Rainer - Germania

Nilsson Karl-Erik - Svezia

Spee Just - Paesi Bassi

Yardımcı Servet - Turchia

La UEFA ha ricevuto anche le candidature per la carica di vicepresidente della FIFA riservata alle associazioni britanniche, nonché per cinque posti tra i membri ordinari nel Consiglio FIFA, di cui uno è riservato a una donna. E tra i nomi spicca quello di Evelina Christillin, che se la dovrà vedere con la gallese Laura McAllister.