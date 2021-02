Derby Scudetto - Seedorf: "Barella fra i più in forma, a Tonali serve tempo. E su Donnarumma..."

Clarence Seedorf ha parlato in esclusiva per la Gazzetta dello Sport di Nicolò Barella e Sandro Tonali, con una chiosa su Gigio Donnarumma: "Barella è fra quelli più in forma: per dire migliore va visto il rendimento di tutto un anno, se non di anni. Per Tonali forse le due cose hanno finito per coincidere: è molto giovane, gli serve tempo anche per trovare un proprio equilibrio. Donnarumma già oggi da podio mondiale? Ha tutto per stare tra i più forti del mondo, ma prima deve confrontarsi con loro, nelle competizioni più importanti".