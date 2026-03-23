Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 marzo
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Archiviate Serie A e Serie B, oggi in Italia si continua a giocare in Serie C. Questo lunedì 23 marzo, che apre la settimana della sosta per le nazionali, sono in programma infatti tre gare valide per il 33° turno della terza divisione italiana. Di seguito il programma completo:
Serie C - Girone C
20:30 Catania - Casarano
20:30 Monopoli - Benevento
20:30 Salernitana - Altamura
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Editoriale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli credono nella rimonta-scudetto.
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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