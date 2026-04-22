Le partite di oggi: il programma di mercoledì 22 aprile

Non mancano le partite in programma oggi, mercoledì 22 aprile 2026.

Si concludono le semifinali di ritorno di Coppa Italia, con l'ultima sfida rimasta, quella tra Atalanta e Lazio che designerà la seconda finalista. Non solo la nostra, però, perché si giocano le semifinali anche delle coppe nazionali di Francia e Germania. E poi si giocano anche i turni infrasettimanali di Liga e Premier League, oltre al recupero della 26^ giornata di Ligue 1. Di seguito tutte le partite, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.

Coppa Italia (Semifinali)

21:00 – Atalanta vs Lazio

Premier League (34^ giornata)

21:00 – Bournemouth vs Leeds

21:00 – Burnley vs Manchester City

LaLiga (34^ giornata)

19:00 – Elche vs Atletico Madrid

20:00 – Real Sociedad vs Getafe

21:30 – Barcellona vs Celta Vigo

Ligue 1 (26^ giornata)

19:00 – PSG vs Nantes

DFB Pokal (Semifinali)

20:45 – Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

Coppa di Francia (Semifinali)

21:00 – Strasburgo vs Nizza