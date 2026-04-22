Le partite di oggi: il programma di mercoledì 22 aprile
Non mancano le partite in programma oggi, mercoledì 22 aprile 2026.
Si concludono le semifinali di ritorno di Coppa Italia, con l'ultima sfida rimasta, quella tra Atalanta e Lazio che designerà la seconda finalista. Non solo la nostra, però, perché si giocano le semifinali anche delle coppe nazionali di Francia e Germania. E poi si giocano anche i turni infrasettimanali di Liga e Premier League, oltre al recupero della 26^ giornata di Ligue 1. Di seguito tutte le partite, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.
Coppa Italia (Semifinali)
21:00 – Atalanta vs Lazio
Premier League (34^ giornata)
21:00 – Bournemouth vs Leeds
21:00 – Burnley vs Manchester City
LaLiga (34^ giornata)
19:00 – Elche vs Atletico Madrid
20:00 – Real Sociedad vs Getafe
21:30 – Barcellona vs Celta Vigo
Ligue 1 (26^ giornata)
19:00 – PSG vs Nantes
DFB Pokal (Semifinali)
20:45 – Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco
Coppa di Francia (Semifinali)
21:00 – Strasburgo vs Nizza
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.