Oggi in TV, dove vedere Bayern Monaco-Atalanta e le gare di Serie B
Continuano le gare di Champions League valide per gli ottavi di finale. Alle 18.45 Barcellona-Newcastle, alle 21.00 Bayern Monaco-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Tottenham-Atletico Madrid. Si gioca anche in Serie B e in Serie C, con la finale d'andata della Coppa Italia.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 18 marzo
14.00 Real Madrid-Sporting (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Inter-Benfica (Youth League) - SKY SPORT UNO, UEFA.TV
16.30 Braga-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Barcellona-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN
20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN
20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
