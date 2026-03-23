Oggi in TV, si chiude la giornata di Serie C: dove vedere le tre gare in programma
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Si chiude il Girone C di Serie C, questa sera alle 20.30 tre gare in programma: Catania-Casarano, Monopoli-Benevento e Salernitana-Team Altamura.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 23 marzo
20.30 Catania-Casarano (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT
20.30 Monopoli-Benevento (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Salernitana-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT
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