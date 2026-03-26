Italia-Irlanda del Nord 2-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63’ Gatti), Calafiori; Politano (83’ Palestra), Barella, Tonali (83’ Pisilli), Locatelli, Dimarco; Kean (88’ Raspadori), Retegui (64’ Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi. All.: Gattuso
Irlanda del Nord (3-5-1-1): Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69’ Smyth), Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer (80’ Reid); Price; Donley (80’ Magennis). A disp.: Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly. All.: O’Neill
Arbitro: Makkelie (Olanda)
Marcatori: 56’ Tonali, 80’ Kean (Ita)
Ammoniti: Bastoni (Ita)
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Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
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