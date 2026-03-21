Italia U17 , i convocati per le qualificazioni europee
Al termine della gara amichevole contro l'Empoli, persa 2-1, Daniele Franceschini ha diramato la lista definitiva dei giocatori che affronteranno il secondo turno delle qualificazioni agli Europei under 17.
Dal 25 marzo al 31 marzo gli azzurrini affronteranno nell'ordine i campioni in carica del Portogallo a Gubbio, l'Islanda a Perugia e la Romania nuovamente a Gubbio, con diretta prevista su Vivo Azzurro TV.
Di seguito la lista dei 21 convocati, tutti nati nel 2009 ad eccezione del difensore della Roma Lorenzo Dattilo, e del centrocampista Francesco Olivieri (Empoli).
Portieri
Elia Cantarelli (Parma), Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce)
Difensori
Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Ludovico Varali (Parma)
Centrocampisti
Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Empoli)
Attaccanti
Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).
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