Ufficiale Ternana Women, scelto il nuovo tecnico: è l'ex centrocampista rossoverde Defendi

La Ternana Women è lieta di annunciare che Marino Defendi sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico si legherà al club rossoverde con un contratto biennale.

Bergamasco, 41 anni il prossimo 19 agosto, Defendi arriva sulla panchina della Ternana Women dopo l’esperienza alla guida della Narnese Calcio.

Per il mister si tratta di una nuova tappa di un percorso che lo riporta ancora una volta ai colori rossoverdi, con cui ha scritto pagine importanti anche da calciatore. Nella sua carriera Defendi ha collezionato 522 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C, di cui ben 218 con la maglia della Ternana Calcio, spesso indossando la fascia da capitano. In rossoverde è stato inoltre protagonista dello storico “doblete” della stagione 2020/21 con la vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa di categoria.

“Ringrazio la Proprietà e la dirigenza per avermi dato questa importante opportunità che ho voluto cogliere senza esitazioni. Non nascondo la mia felicità nel poter lavorare in questo nuovo contesto che mi affascina molto. È un mondo che scoprirò giorno dopo giorno e che rappresenta per me una sfida stimolante all’interno di un campionato competitivo come la Serie A Femminile”.

A distanza di sette anni dall’ultima esperienza in campo con la maglia della Ternana, si rinnova così un legame mai interrotto tra Marino Defendi e i colori rossoverdi.