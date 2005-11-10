Roma, serve una cessione entro fine giugno: più Soulé che Koné. Ci sono BvB e Premier

Le prossime settimane saranno decisive per le strategie della Roma sul mercato. Il club giallorosso è chiamato a sistemare i conti entro il 30 giugno e dovrà probabilmente realizzare una cessione importante per rispettare gli impegni legati al settlement agreement con la UEFA.

Tra i nomi sotto osservazione c'è quello di Matias Soulé. L'argentino non è stato inserito ufficialmente nella lista dei cedibili, ma non viene considerato incedibile dalla società. Una proposta significativa verrebbe presa in esame, soprattutto considerando una stagione vissuta tra alti e bassi e condizionata anche da problemi di pubalgia nella seconda parte dell'annata.

I primi segnali di interesse arrivano soprattutto dall'estero. Borussia Dortmund e Aston Villa avrebbero effettuato alcuni sondaggi esplorativi, ma anche il Brighton segue con attenzione l'evolversi della situazione. Al momento, però, non risultano offerte concrete sul tavolo della dirigenza romanista.

Diversa la posizione di Manu Koné. Gian Piero Gasperini considera il centrocampista francese uno degli elementi chiave della squadra e preferirebbe non privarsene. Tuttavia, sul piano economico, rappresenta uno dei profili più appetibili della rosa. Per convincere la Roma a sedersi al tavolo delle trattative servirebbe però una proposta superiore ai 50 milioni di euro.