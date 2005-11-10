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Fiorentina Femminile, Della Peruta passa a titolo definitivo al Feyenoord
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Dopo l'addio in prestito maturato lo scorso 7 gennaio, le strade della Fiorentina Femminile e Victoria Della Peruta, attaccante statunitense (naturalizzata italiana) classe 2004 si separano definitivamente.
Il club viola, con un post social, ha infatti annunciato il suo trasferimento a titolo definitivo al Feyenoord, ovvero il medesimo club che ad inizio hanno l'aveva tesserata a titolo temporaneo fino al termine della stagione
Della Peruta (22) chiude, dunque, la sua breve avventura in Viola con 10 presenze.
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