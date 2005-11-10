Lazio, conto alla rovescia per Gattuso: ecco quando sarà il suo primo giorno a Formello

La nuova era della Lazio è pronta a partire. Gennaro Gattuso si appresta infatti a muovere i primi passi alla guida del club biancoceleste e il 4 giugno sarà il giorno del suo arrivo a Formello. L'ex tecnico del Marsiglia raggiungerà il centro sportivo insieme allo staff che lo accompagnerà in questa esperienza. Con lui saranno presenti il vice Riccio, i preparatori atletici Dominici e Tenderini, il preparatore dei portieri Perrone e il match analyst Sangermano.

L'occasione servirà anche per il primo confronto operativo con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Sul tavolo ci saranno i programmi estivi della squadra, dall'organizzazione del ritiro fino alla definizione delle amichevoli precampionato.

La preparazione dovrebbe prendere il via il 13 luglio, mentre le visite mediche sono previste a partire dal 10. Il ritiro estivo dovrebbe avere una durata di circa due settimane e comprendere una prima sgambata contro la formazione Primavera direttamente a Formello. Successivamente la Lazio dovrebbe affrontare almeno altre due amichevoli all'estero per completare il percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

L'esordio ufficiale della squadra di Gattuso è già fissato sul calendario: il 16 agosto i biancocelesti scenderanno in campo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova, primo appuntamento di una stagione che segnerà l'inizio del nuovo corso tecnico.