Juventus, il sogno Tonali sembra restare tale, le parole del tecnico del Newcastle Howe

Il futuro di Sandro Tonali continua a essere un tema caldo per il calciomercato internazionale in vista della prossima estate, con la Juventus che da tempo osserva con interesse il centrocampista della Newcastle United. La doccia fredda per i bianconeri e le altre potenziali pretendenti, però, arriva dalle parole di Eddie Howe, manager dei Magpies.

Il tecnico inglese ha infatti ricordato che Tonali ha rinnovato il proprio contratto con il Newcastle fino al 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Una scelta che dimostra la forte volontà del club di puntare sul centrocampista italiano anche per il futuro, blindandolo di fatto da eventuali attenzioni delle altre squadre.

Howe ha inoltre sottolineato il valore umano e professionale del giocatore, definendolo non solo un calciatore di grande qualità, ma anche una persona molto apprezzata all’interno dello spogliatoio. Queste le sue parole: “La persona che conta di più è Sandro. Lo vedo totalmente impegnato – ha sottolineato il tecnico dei Magpies – È qui per la squadra, non per sé stesso. Lasciate perdere le chiacchiere intorno a lui, è totalmente dedito al lavoro”.

Insomma, per Damien Comolli e il suo staff, che da tempo sogna di riportare il centrocampista in Italia per rafforzare la linea mediano, la situazione appare molto complicata. Del resto, diversi altri top club di recente hanno provato a mettere sul piatto cifre importanti, ma i bianconeri britannici fin qui hanno sempre risposto picche.