Newcastle, Howe sul futuro: "La mia passione è molto forte, ma nel calcio non c'è certezza"

Il momento non è dei più semplici, ma Eddie Howe prova a suonare la carica in casa Newcastle United. Dopo il passo falso contro il Crystal Palace, il tecnico chiede una reazione immediata, soprattutto dal punto di vista mentale: “Abbiamo bisogno di ritrovare sensazioni positive, è passato troppo tempo. Vogliamo tornare a vincere e a esprimerci bene”, le sue parole in conferenza stampa.

La classifica lascia ancora margini, ma serve continuità: “La corsa all’Europa è aperta, è una stagione particolare. Però ci manca quella serie di vittorie che non siamo riusciti a costruire finora”. Un messaggio chiaro, che sottolinea come la squadra non sia riuscita a trovare ritmo nel momento decisivo.

Howe non si sottrae nemmeno alle domande sul proprio futuro, mantenendo però una linea prudente: “La mia passione è molto forte, ma nel calcio non ci sono certezze. Le dinamiche cambiano rapidamente”. Parole che lasciano aperti diversi scenari, senza però alimentare polemiche.

Poi anche un passaggio sulle voci di mercato legate a Anthony Gordon: “Non schiererò nessuno se non sono convinto che sia totalmente coinvolto nel progetto. Vale per tutti. Le mie scelte sono sempre fatte per il bene della squadra”.