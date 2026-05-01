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Howe traballa al Newcastle: "Devo mantenere la fiducia. Feeling positivo con il club"

Howe traballa al Newcastle: "Devo mantenere la fiducia. Feeling positivo con il club"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:33Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il futuro di Eddie Howe è stato oggetto di un acceso dibattito nelle ultime settimane, a seguito di una serie di 9 sconfitte in 12 partite di Premier League che ha lasciato il Newcastle al 14° posto in classifica di Premier League. Praticamente a otto punti dalla zona Europa, ma con lo stesso distacco dalla zona retrocessione. Situazione ben lontana dalle più rosee aspettative della proprietà e dei Magpies, anche perché senza Champions League c'è il rischio che i giocatori migliori verranno ceduti o chiederanno di partire.

Sebbene sia consapevole che il proseguimento di questo trend negativo potrebbe rivelarsi problematico per lui, Howe insiste di essere pienamente concentrato sul portare avanti il mandato da allenatore del Newcastle: "Non ho mai avuto bisogno di chiarimenti nella mia testa, nel senso che sono qui, sto lavorando e sono impegnato al massimo", le prime parole rilasciate in conferenza stampa. "Un club di calcio deve fare ciò che un club di calcio deve fare. La società ha bisogno di vedere che stiamo andando nella direzione giusta, che c'è un feeling positivo e che stiamo lottando su tutti i fronti. Si può parlare quanto si vuole, ma la prova sta nelle prestazioni della squadra. Non mi faccio illusioni: i risultati devono essere positivi".

In carica dal 2021, Howe non si vede da altre parti. "Se resterò qui la prossima stagione? Devo mantenere la fiducia. Non serve a nessuno non avere una visione a lungo termine. Ma dobbiamo vincere le partite. Sento che c'è unità all'interno del club. Tuttavia, nel mio ruolo, non mi illudo: devo ottenere risultati per mantenere quella sensazione e quella fiducia. È una responsabilità che deriva dal mestiere". Ma qual è la posizione dei vertici del club inglese nei suoi riguardi? "Il desiderio è immutato: cercare di raggiungere la vetta della Premier League e provare a vincere con costanza il maggior numero possibile di trofei. Non credo che, finché il fondo PIF sarà il nostro proprietario, o comproprietario, o proprietario di maggioranza, questo cambierà".

E ha aggiunto: "Sono molto ambiziosi per il club. Molte delle cose che devono fare per elevare la società richiederanno un po' di tempo. Penso allo stadio, al centro sportivo... sono progetti a lungo termine. Queste cose non accadono con uno schiocco di dita perché tutto, naturalmente, è collegato alle entrate. Per quanto tutti vogliano accelerare i tempi, a volte, per fare le cose per bene, ci vuole tempo". Al netto della classifica corta in Premier League e dell'alta competizione presente, tuttavia, i risultati maturati ultimamente dai Magpies non sono conformi alle attese e Howe dovrà trovare la soluzione ai suoi problemi.

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