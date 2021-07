Juventus, McKennie scalpita anche sui social: "First Game". Ieri il debutto stagionale con gol

Buona la prima per la Juventus e anche per Weston McKennie, a segno ieri nella prima amichevole dei bianconeri in vista del 2021-22. Con un post su Instagram, il centrocampista americano ha condiviso una foto che lo ritrae proprio durante la sfida contro il Cesena, insieme al commento: "First Game".

Questa l'immagine pubblicata dall'ex Schalke 04, dal quale mister Allegri si attende almeno 10 gol quest'anno: