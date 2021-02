Juventus subito in campo dopo la vittoria con la Roma: primo allenamento in vista dell'Inter

Nuova sfida all'orizzonte per la Juventus di mister Pirlo, che dopo la vittoria con la Roma in campionato ha subito messo nel mirino il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di martedì prossimo a Torino. Seduta ovviamente di scarico questa mattina per i protagonisti di ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo, dedicandosi a possessi, esercitazioni tattiche e partitella. Domani in campo ancora al mattino. Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.