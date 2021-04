Lazio, ripresa la preparazione: scarico per chi ha giocato ieri contro l'Hellas

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 10:30. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri contro l'Hellas Verona. Lavoro completo invece per il resto della squadra che, in particolare, si è allenata sul campo Fersini. Al termina della classica attivazione muscolare, il gruppo ha dato vita ad un torello ed esercitazione sul possesso palla. La seduta è poi proseguita con una serie di allunghi agli ordini del Prof. Fonte. Una partitella a campo ridotto ha poi concluso la seduta.