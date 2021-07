Lazio, squadra al lavoro agli ordini di Sarri: seduta tecnico-tattica e partitella

Puntuali, alle ore 17:45, i calciatori biancocelesti si sono ritrovati sul terreno di gioco. Al termine di un’iniziale messa in moto sul campo adiacente, gli uomini a disposizione di mister Maurizio Sarri hanno effettuato un’esercitazione tecnica divisi in tre gruppi. L’allenamento è proseguito con un lavoro incentrato sulla tattica per poi terminare con una partitella a campo ridotto vinta dai verdi grazie alla rete di Shehu.