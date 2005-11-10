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Lutto per il Torino, addio a Giuseppe "Beppe" Stella, storico magazziniere

Lutto per il Torino, addio a Giuseppe "Beppe" Stella, storico magazziniere
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Redazione TMW
Oggi alle 19:02Altre Notizie
Per il popolo del Toro, figure come Beppe Stella rappresentano l'anello di congiunzione con il calcio romantico dei vecchi tempi, dove la maglia granata si rispettava a partire dalla cura con cui veniva lavata e piegata.

Il Torino Football Club è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Stella, storico e stimato magazziniere del settore giovanile granata.
La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutto l'ambiente della società calcistica piemontese, dove Stella rappresentava da decenni un punto di riferimento insostituibile per centinaia di giovani calciatori.

Una colonna portante dietro le quinte

Noto affettuosamente all'interno del club con il soprannome di "Beppe", Stella ha dedicato oltre vent'anni della sua vita lavorativa al servizio della causa granata, ha operato instancabilmente dietro le quinte del settore giovanile e della formazione Primavera, gestendo con rigore, dedizione e una rara sensibilità umana la quotidianità dei ragazzi che sognavano la prima squadra.
Per intere generazioni di atleti, il suo ufficio e la sua presenza al campo di allenamento sono stati un porto sicuro e un simbolo di continuità dei valori societari.Il cordoglio ufficiale della societàLa presidenza e l'intera dirigenza del Torino FC hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore attraverso una nota ufficiale diramata sul portale del club.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, il settore giovanile – partecipano sentitamente al dolore della famiglia per la scomparsa di Giuseppe Stella, storico magazziniere del nostro settore giovanile".

Nel comunicato, la società si è stretta in un caloroso e commosso abbraccio attorno ai familiari più stretti, esprimendo le più sentite condoglianze alla moglie Rosi, al figlio Antonino e a tutti i parenti e amici colpiti da questa grave perdita, con la scomparsa di Beppe Stella, il Torino FC perde non solo un dipendente esemplare, ma un pezzo di storia recente del proprio vivaio, un uomo che ha incarnato con silenziosa dignità lo spirito di sacrificio e l'appartenenza ai colori granata.

Dietro ai grandi successi di un vivaio calcistico non ci sono mai soltanto allenatori, preparatori e talent scout, ci sono figure invisibili alle telecamere, ma giganti agli occhi dei ragazzi.
Giuseppe "Beppe" Stella era esattamente questo per il settore giovanile del Torino: un punto di riferimento, un confidente e, per molti giovani lontani da casa, una figura quasi paterna.Nelle ore successive alla diffusione della notizia, il mondo granata si è stretto attorno al ricordo di un uomo che, per oltre vent'anni, ha custodito non solo le maglie, ma anche i sogni di generazioni di calciatori.

Quei sogni custoditi tra gli scarpini

Chi ha frequentato i campi del settore giovanile del Torino descrive Beppe Stella come la prima persona che si incontrava al mattino e l'ultima a spegnere le luci la sera. In un calcio giovanile che spesso brucia le tappe e mette pressione sui ragazzi, la stanza del magazziniere diventava una zona franca, tra il profumo dell'erba tagliata e il rumore dei tacchetti sul pavimento, Beppe sapeva quando regalare un sorriso dopo una sconfitta o quando stemperare l'euforia di una vittoria, mantenendo i piedi dei ragazzi ben saldi a terra.

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