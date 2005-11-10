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Juventus Next Gen, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Milia, Merola e Savio

Juventus Next Gen, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Milia, Merola e Savio TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 19:18Serie C

Tre rinnovi per la Juventus Next Gen, seconda squadra bianconera iscritta in Serie C. Di seguito le note in merito:

La Juventus e Nicolò Milia proseguono insieme.
Il centrocampista ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà reciproca di continuare un percorso di crescita iniziato nel Settore Giovanile bianconero. Un percorso confermato da una presenza costante: solo nell’ultima stagione sono 28 le partite giocate con l’Under 20 bianconera fra Campionato e Coppa Italia, 6 in UEFA Youth League, cui aggiungere una presenza in Next Gen, in Coppa Italia di Serie C.

Antonio Stefano Merola e la Juventus ancora insieme.
L'attaccante, ala sinistra, ha firmato un ulteriore prolungamento del proprio contratto, già siglato un anno e mezzo fa con scadenza 2027, fino al 30 giugno 2028. Dall’Under 17 all alla Primavera, Merola continua dunque il suo sviluppo in bianconero, fatto di prestazioni sempre più convincenti, sigillate da sei gol e altrettanti assist nella stagione scorsa, appunto, con l’Under 20.

Federico Savio continuerà a vestire la maglia della Juventus.
Il difensore classe 2005 ha infatti rinnovato il proprio contratto con il Club, firmato la prima volta 2 anni fa, fino al 30 giugno 2028, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel Settore Giovanile bianconero e sviluppato nelle ultime stagioni con la Juventus Next Gen. Professionalità, affidabilità e costante crescita hanno caratterizzato il cammino di Savio, che continuerà a rappresentare un'importante risorsa per il presente e il futuro della Next Gen, squadra con la quale nell’ultimo campionato ha disputato 21 partite fra campionato e playoff.

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