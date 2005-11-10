Ufficiale Valdepeñas è della Fiorentina, arriva dal Real Madrid. C'è il comunicato

Il difensore classe 2006 approda al Viola Park a titolo definitivo per 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita e la ricompra per i Blancos.

Adesso è anche ufficiale: Victor Valdepeñas (19 anni) è un nuovo giocatore della Fiorentina, che lo acquista dal Real Madrid, dove il difensore classe 2006 era riuscito ad arrivare fino alla Castilla, la seconda squadra delle Merengues.

Il comunicato ufficiale

A confermare l'avvenuto trasferimento, c'è una nota ufficiale diramata dalla società toscana, che fa sapere: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola".

I dettagli dell'affare

Per assicurarsi Valdepenas, la Fiorentina ha versato 8 milioni di euro nelle casse del Real Madrid, che dal canto suo si è però mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di ricompra a partire dalla prossima estate.