Marani: "Bravo Orsato, non scontato ammonire Ronaldo per proteste. Rigore da rivedere"

vedi letture

“Orsato è stato bravissimo”. Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani difende la prestazione dell’arbitro in Juventus-Roma, anche in relazione al possibile rigore per la Roma dopo il contatto Rabiot-Villar: “Va visto al VAR, noi possiamo rivederlo tante volte e non avere un'idea chiara. Secondo me molti rigori sono molto televisivi e da VAR, sono per un numero ridotto di rigori. Se lo fischia non si grida. Ma Orsato ha avuto coraggio ad arbitrare e ad ammonire Ronaldo per proteste: non è così scontato”.

Del potenziale rigore parola anche Massimo Ambrosini: “È complicato, sarebbe da capire se il piede sinistro di Rabiot colpisce Villar nel suo tentativo di intervento. Dal vivo non mi sembrava, secondo me non è un errore grave tale da portare l’arbitro al VAR”.