Massimo Carrera: "Pirlo mi ha stupito in positivo ma Conte resta il favorito per il titolo"

Massimo Carrera, ex juventino nonché ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato a Tuttosport del rendimento del tecnico nerazzurro ripartendo però da quello del rivale Andrea Pirlo: "L'attuale allenatore della Juventus è sempre stato un campione carismatico e ora mi sta stupendo in positivo nel suo ruolo da allenatore. Senza neanche un po' di gavetta sta guidando un club come la Juve con grande personalità". Poi parlando dei nerazzurri: "Senza coppe l'Inter ha un vantaggio, soprattutto in primavera. Conte è un vincente ed è il favorito per la vittoria dello scudetto".