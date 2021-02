Mazzocchi sul litigio Agnelli-Conte: "Non ho sentito scuse o parole sdrammatizzanti"

vedi letture

Marco Mazzocchi, noto giornalista Rai, osserva come il day-after di Juventus-Inter, gara conclusasi col poco edificante scontro tra Agnelli e Conte, non ha fatto segnalare passi in avanti dalle parti coinvolte: "Tra le tante dichiarazioni e i tweet letti da ieri sera a oggi mancano frasi tipo:

"Chiedo scusa!"

"Non avrei dovuto!"

"Nella mia posizione dovrei stare più attento!"

"Sentivo troppo la partita!"

O parole sdrammatizzanti.

Niente di tutto ciò.

#JuveInter

#Conte

#Agnelli".