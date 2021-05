Mazzocchi: "Mourinho è un segnale fortissimo della Roma. Sul mercato non ci accontenterà"

vedi letture

Marco Mazzocchi, giornalista della Rai, parla così dell'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma sul proprio account Twitter: "Mourinho non viene da stagioni felici ma il segnale che la @OfficialASRoma dà ai tifosi e all'ambiente è fortissimo. Allenatore con carisma, storia, titoli, attributi. Nessun alibi per nessuno da ora in poi. La riprova immediata sarà il mercato. Dubito Mou "si accontenti".