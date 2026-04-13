Milano, morto lo storico consigliere comunale Carlo Monguzzi. San Siro la sua ultima battaglia

È scomparso oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano di Europa Verde, che era molto rilevante all’interno del consiglio comunale e piuttosto noto in città per il suo attivismo su battaglie ambientaliste e non solo. Monguzzi aveva 74 anni e da alcuni giorni - ricorda "Il Post" era ricoverato per un tumore.

Monguzzi è ricordato soprattutto per le moltissime campagne che ha portato avanti, spesso in contrasto con la maggioranza con la quale era stato eletto. Nel 2025 infatti ne uscì simbolicamente proprio in segno di protesta dopo che il comune aveva approvato la vendita dello stadio di San Siro alle società di Inter e Milan. In una nota il sindaco Beppe Sala lo ha ricordato dicendo: "Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare".