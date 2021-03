Mughini: "Juventus, finisce un impero. Colpa di Pirlo? Sciocchezze, ripartirei da lui"

vedi letture

Giampiero Mughini, giornalista e storico tifoso della Juventus, nel suo articolo per Dagospia in seguito alla sconfitta contro il Benevento ha dichiarato: "Finito un ciclo, molti di noi ne erano sicuri da tempo. Usciti dalla Champions, ci battiamo per un terzo posto in campionato e non sarà all’acqua di rose e a parte la finale di Coppa Italia. Tutta colpa e responsabilità del giovane allenatore Andrea Pirlo? Ma non diciamo sciocchezze. Stesse a me, l’unica cosa certa da cui ripartirei l’anno prossimo è la conferma di Pirlo. (...) Finisce un ciclo, finisce un impero, tutto sarà nuovo e difficilissimo".