Muriqi titolare nella Lazio? De Grandis: "Sconcertante. Con Caicedo non c'è partita"

“Sconcertante”. Così Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, commenta la possibilità che nella Lazio domani parta Vedat Muriqi titolare: “La spiego meglio. Nel senso che Inzaghi chiaramente lo vede allenarsi e valuta. Io faccio il cronista e lo vedo soltanto nei 90 minuti: in questo momento tra Caicedo e Muriqi non c’è partita. Uno è un giocatore di Serie A che gioca bene a calcio, l’altro fa fatica ad avere una sua valenza nel campo di gioco. Poi, se Tare ha insistito tanto per averlo, nonostante non gli facessero neanche uno sconto, evidentemente lo conosce meglio di me e lo devo accettare. Io faccio un discorso per quello visto finora: la Lazio ha preso un centravanti forte di testa per cambiare nel gioco aereo. Io non ricordo un colpo di testa di Muriqi. Caicedo è sottovalutato, è uno dei migliori attaccanti di riserva, forse gioca poco per problemi di tenuta nei 90 minuti, ma quando gioca il suo l’ha ampiamente fatto”.