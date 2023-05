Napoli, il sindaco Manfredi: "Stadio? Per la concessione serve un piano di investimenti"

E' interesse di tutti che il Napoli giochi al Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - "Oggi abbiamo una convenzione triennale che viene aggiornata di anno in anno per quanto riguarda l'uso, se si vuole passare a un regime di concessine ciò richiede un piano di investimenti, una valutazione di tipo finanziario dell'investimento che la società Calcio Napoli vorrà fare e questo poi determinerà in relazione la durata della concessione. È una procedura regolata per legge, aspettiamo una proposta concreta e poi la valuteremo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alle dichiarazione del presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, relative a una concessione di 99 anni dello stadio 'Maradona' senza la quale sarebbe pronto a realizzare un nuovo stadio a Caserta.

"Noi siamo un'amministrazione pubblica - ha aggiunto - tutti sanno benissimo che per fare una concessione c'è bisogno di una proposta della società che non è valutata solo dal Comune ma anche da altri organi istituzionali deputati alla valutazione della congruenza. È chiaro che è interesse di tutti che il Napoli continui a giocare al 'Maradona' e che lo stadio venga migliorato", ha concluso. (ANSA).