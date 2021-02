Parma, tutti i nuovi acquisti in gruppo. Terapie per Iacoponi, Pezzella e Valenti

Ben poche novità dal report medico di quest'oggi in arrivo da Collecchio e questa è già di per sè una ottima notizia per i ducali: lavoro differenziato per Vincent Laurini, terapie per Simone Iacoponi, Giuseppe Pezzella e Lautaro Valenti. Mister Roberto D'Aversa ha dunque potuto lavorare con tutti i nuovi acquisti inseriti in gruppo (Man, Zirkzee, Zagaritis, Bani e Conti, ndr), senza problemi fisici di sorta.