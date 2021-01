Polverosi sul CorSport: "La delega in bianco a CR7 ha frenato la Juve e confuso le idee"

“Pirlo e il paradosso della delega in bianco a CR7”. Così, sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi legge il momento di casa Juventus: “Delegare. È il verbo che ha portato la Juve fuori strada, che l’ha allontanata dal suo modo di pensare, agire e infine giocare. Poco più di due anni fa, la Juve ha delegato la sua grandezza a Cristiano Ronaldo, il primo Pallone d’Oro acquistato nella sua storia. Prima, la Juve i Palloni d’Oro non li comprava, ma li cedeva per continuare a crescere e vincere. […] La delega consegnata a Ronaldo è servita allo stesso Ronaldo per proseguire la sua carriera stellare, ma ha frenato la crescita della Juventus. La presenza di Ronaldo ha condizionato le scelte e confuso le idee. [...] Domani Pirlo giocherà per la prima volta una partita che vale un trofeo. Stavolta aspettano lui e la Juve per una verifica definitiva. Un’altra partita come quella di San Siro e si apre ufficialmente la crisi”.