RBN - Gene Gnocchi: "Pirlo penso abbia finito la sua corsa alla Juve. E anche CR7"

Gene Gnocchi: "Pirlo penso abbia finito la sua corsa alla Juve. E anche CR7"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto il comico Gene Gnocchi: “La Partita del Cuore? La novità è che la Nazionale cantanti affronta la squadra della ricerca, ci sarà anche qualche virologo. Ormai loro sono i nuovi influencer. Di ricordi ne ho tanti, il più bello è stato un Roma-Lazio in cui io giocavo per la Lazio, io ho segnato e mi hanno abbracciato Reitano e Santagata che erano sudati e perdevano la tinta dai capelli”.

Sul campionato: “Non mi aspettavo una Juve così attardata in classifica, pensavo che Pirlo trovasse subito la quadra. Poi alla fine di riffa o di raffa è riuscita a inanellare i risultati per andare in Champions pur senza mostrare mai un gioco esaltante. Ho visto un grande spirito pratico, poco spettacolo, ma forse aveva bisogno di questo. Sono state sbagliate gare che non si dovevano sbagliare. Pirlo ha ovviamente le sue colpe. La dirigenza credo che abbia avuto modo di valutarlo, ma io penso che abbia finito la sua corsa. Pirlo quello che doveva dare l’ha dato, penso che la Juve ora passerà oltre. Ad Agnelli stasera chiederò se posso sostituire Paratici o Nedved, sono disposto anche a farmi biondo se mi prende”.

Su Cristiano Ronaldo: “Spero che abbia lasciato qualche macchina a Torino che vorrei portarla a casa io. Il post che ho letto non è che lascia proprio ben sperare, poi guadagna tanto. Penso che lui possa impedire di sbocciare a tanti talenti che la Juventus ha”.

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.