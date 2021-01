RBN - Inter-Juventus, il doppio ex Tricella: "I nerazzurri hanno di più da perdere"

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto Roberto Tricella, doppio ex di Inter e Juventus: "Da San Siro ci aspettiamo una bella partita. Di solito queste partite non sono mai belle a meno che il risultato non venga sbloccato nei primi 20 minuti. Sono squadre forti, di grandi individualità, quindi ci auguriamo di vedere un grande spettacolo. La Juve è abituata a giocare queste partite. Anche l'Inter lo è, anche se da qualche anno non riesce a vincere il campionato. Sicuramente non sono partite decisive, ma una vittoria può dare un colpo a una diretta concorrente. Sicuramente l'Inter ha qualcosa in più da perdere, poi sarà determinante il campo e la condizione fisica, così come i colpi dei singoli".

Sulla sfida tra Conte e Pirlo: "Diciamo che uno allena da dieci anni e l'altro ha appena iniziato, quindi può essere etichettata come una sfida tra allievo e maestro. Tra qualche anno ne potremo riparlare".

Sul colpo in attacco per la Juve: "Io penso che la Juve abbia solo bisogno di avere tutta la rosa a disposizione. Ci può stare di prendere un giocatore che in determinate partite può farti la differenza, ma devi individuare un calciatore di caratteristiche specifiche che poi magari per gran parte del campionato deve restare in panchina. Se dovessi fare un nome io andrei a riprendere Llorente che in alcune partite può scardinare le difese avversarie. Può essere anche importante per i giocatori che si inseriscono".

Sull'Inter: "Può mettere in difficoltà la Juventus con i suoi attaccanti, davanti ha una qualità incredibile che riesce ad esprimere per ora solo in alcuni tratti di gara".

