RBN - Ulivieri: "Per Pirlo e Gattuso tante difficoltà, è stato un anno altamente formativo"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Fuori di Juve', è intervenuto il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri: "Spero che chi esca dal corso da allenatore esca con le proprie idee, noi diamo strumenti per andare avanti e per modificare le proprie idee in base al capitale tecnico che hanno. Dovrebbero uscire da noi con questa capacità. Io ho seguito sia Pirlo che Gattuso che quest'anno sono stati in mezzo a tante difficoltà. Penso che questo sia stato un anno importante di formazione per entrambi. Quando devi navigare in mezzo a tante difficoltà riesci a formarti e a crescere. È stato un anno altamente formativo per loro. Agli allenatori dico: siate voi stessi. Se prendete cose che non vi appartengono poi venite scoperti. Ciò che conta è quello che si fa durante la settimana e non solo durante la partita".

Pirlo lei lo confermerebbe alla Juve?



"La Juventus può anche chiedere qualcosa in più, ma è in un momento di passaggio. Nove Scudetti sono nove Scudetti, non sta scritto da nessuna parte che ne debba vincere quindici. Poi ci sono molti giocatori nuovi, è in mezzo a un processo di cambiamento. Credo che anche la prossima stagione non sarà facile per la Juve. È un cambiamento per cui serve tempo, non puoi realizzarlo per una stagione".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.