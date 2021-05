RBN - Zironelli: "Juventus penalizzata dal Covid. La Samb? Mi sono sentito tradito"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervenuto l'ex allenatore della Juventus U23 Mauro Zironelli: "So che la Juventus quest'anno è stata falcidiata dal Covid. È un'annata difficile da decifrare, il Covid è stato una roulette russa e secondo me ha influito molto. L'Inter ad esempio ha avuto il Covid quando c'è stata la sosta, sono stati fortunati sotto questo punto di vista. Poi fai la somma e ti rendi conto che tutte queste cose pesano alla fine".

Su Fagioli: "È un momento delicatissimo, sono stati pochi gli anni in cui la Juve si sia dovuta giocare la Champions in volata. Sono tutti lì, è difficile mettere la responsabilità addosso a un giovane. Per la prossima stagione magari potrebbe essere utile mandarlo a fare un passaggio intermedio in prestito".

Sulla Juventus U23: "Il nostro è stato un anno zero, ma abbiamo tracciato una linea per il futuro. Sono certo che il nostro lavoro sia stato utile anche a Pecchia l'anno successivo".

Su Pirlo: "Sono fuori da due anni dalla Juventus e non so le varie vicissitudini. Pirlo va sostenuto e aiutato perché è alla sua prima esperienza e avrà bisogno di una mano in questo momento difficile. Sapeva anche lui che sarebbe stato difficile. Per me il Covid ha inciso tanto sulla stagione della Juventus, solo gli allenatori che hanno vissuto questa stagione possono capirlo".

Sulla Sambenedettese: "Fortunatamente qualche richiesta mi è già pervenuta, sto valutando bene. Mi è dispiaciuta l'esperienza alla Samb, ero a tre punti dal Padova, eravamo nel pieno del mercato ma poi non è stato possibile fare una squadra da vertice. Mi sono sentito un po' tradito dal fatto che non sia stato fatto mercato. Mi sono dimesso perché mi era già successo a Modena, mi è parso un po' un tradimento. Queste cose non devono succedere e dimostrano ancora una volta che servirebbe una riforma".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare la trasmissione integrale.