Sacchi: "Il Milan ha una mentalità internazionale.Inter, in Europa serve un salto di qualità"

Arrigo Sacchi ha parlato al sito della Gazzetta dello Sport a proposito della stagione del Milan: "I rossoneri si sono piazzati al secondo posto con pieno merito. Cinque club avevano speso di più e loro sono stati bravi ad arrivargli davanti a parte l'Inter. Hanno fatto benissimo e hanno tenuto i conti a posto, meglio di così... Se avessero perso o pareggiato, ci sarebbero state le penne avvelenate pronte a infilzarli. Ma bisogna capire che con i giovani, e il Milan è una squadra giovane, si semina molto e si raccoglie pochissimo. È un rischio e ve lo dico io che con i giovani ho sempre lavorato. In più, il calciatore con maggiore esperienza, ovvero Ibrahimovic, ha saltato mezzo campionato. Non era facile. Eppure il Milan ora è un collettivo, è una squadra che gioca in undici sempre attivi nelle due fasi. Una squadra dalla mentalità internazionale". Poi parlando dell'Inter: "Per me resta un grande punto interrogativo, ha fatto benissimo e ha vinto il titolo. Ho la massima stima e fiducia in Conte però serve un salto di qualità per competere in Europa".