Salernitana, in via di risoluzione la querelle Arechi

vedi letture

La notizia circolata nei giorni scorsi aveva destato qualche perplessità ai tifosi salernitani, già preoccupati per la vicenda multiproprietà determinante ai fini dell'iscrizione. Si parlava di un Arechi non a norma per le gare del campionato di massima serie, soprattutto per le carenze dell'impianto di illuminazione. Società e dirigenza non hanno smentito le voci che parlavano della scelta di sondare la disponibilità del Comune di Benevento per l'utilizzo del "Vigorito", ma in realtà da via Allende voci vicine al club ribadivano che "si è trattato di un atto formale, noi giocheremo le partite nel nostro stadio e, speriamo, con la nostra gente". Questa mattina la Regione Campania, nella persona del Governatore Vincenzo De Luca, ha inviato una nota stampa in cui conferma che saranno stanziati diversi milioni di euro per un'opera di restyling a tempo record che permetta, già a inizio agosto, di ultimare la documentazione e riaprire l'Arechi per i grandi eventi della massima serie. Oltre ai fari e all'impianto audio, carente da anni, si interverrà un po' ovunque riportando la capienza ai 40mila originari: prevista, infatti, la riapertura della curva Nord dopo 14 anni previa istallazione di telecamere a circuito chiuso, doppi tornelli e tutto quanto previsto dalla legge. Molto attenti alla questione il Sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore allo sport Angelo Caramanno.