Spezia, Italiano sorride: in gruppo anche Saponara e Dell'Orco. Il report dell'allenamento odierno

Reduci dalla vittoria contro il Crotone e dai due giorni di riposo concessi da mister Italiano, lo Spezia è tornato al lavoro questo pomeriggio sui terreni di Follo, per iniziare a preparare la sfida che vedrà Terzi e compagni di scena a Bologna nel pomeriggio di domenica. Riscaldamento tecnico, seguito da sviluppi offensivi e partitelle; in gruppo anche Riccardo Saponara e Cristian Dell'Orco, lavoro di scarico per Martin Erlic, mentre Mattiello e Ramos, quest'ultimo al rientro dal Covid, hanno svolto lavoro personalizzato. Al termine della seduta - conclude la nota ufficiale del club - consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19. Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana.