Ufficiale Spezia, per l'attacco c'è Artistico: arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto

Lo Spezia ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio di Gabriele Artistico. Questo il comunicato del club ligure a riguardo: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione dalla S.S. Lazio - si legge sul sito ufficiale della società - le prestazioni sportive dell'attaccante Gabriele Artistico.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, il classe 2002 romano esordisce tra i professionisti proprio con i Crociati, prima di passare in Croazia, con la maglia dell'NK Lokomotiva Zagreb, e poi tornare nuovamente in Italia per indossare nel campionato di Serie C le maglie di Monterosi, Gubbio e Renate. L'esperienza maturata lo porta a esplodere con la maglia della Virtus Francavilla, mettendo a referto 12 gol e 2 assist in 37 presenze e attirando su di sé le attenzioni delle categorie superiori. L'ottima stagione in Puglia garantisce ad Artistico il meritato approdo in Serie B, dove nella passata stagione, con le maglie di Juve Stabia e Cosenza, in 33 presenze ha messo a segno 7 reti e 1 assist.

Fiuto del gol - ha concluso - fame e voglia di conquistare il pubblico delle Aquile: Gabriele Artistico è pronto a mettersi a disposizione di mister Luca D'Angelo. Benvenuto Gabriele!".