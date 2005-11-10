Stefano Tacconi battezza Del Piero presidente della Juve e svela aneddoto su Platini

Stefano Tacconi torna a raccontare la sua Juventus. In occasione della presentazione dell’autobiografia L’arte di parare, l’ex portiere bianconero ha ripercorso alcuni episodi significativi della propria carriera, soffermandosi anche sulla tragedia dell’Heysel e sulle conseguenze che ebbe sui protagonisti di quella giornata.

«Michel Platini voleva smettere, tanto era rimasto traumatizzato da quella giornata», ha raccontato a La Repubblica. Tacconi ha ammesso di non sapere se fosse giusto scendere in campo dopo quanto accaduto, ma ha aggiunto: «Credo che abbiamo fatto bene e che sia stato un modo per salvare altre vite».

Le multe di Boniperti e lo "sconto" dell'Avvocato

Spazio anche alla nostalgia e all'ironia nel ricordo di una Juventus d'altri tempi, guidata dal rigore del presidente Giampiero Boniperti. Tacconi, famoso per la sua totale assenza di filtri, ha ricordato il rapporto tempestoso ma affettuoso con il patron: «Mi diceva di contare fino a 10, io al massimo arrivavo a due».

Un'abitudine alla battuta pronta che spesso si traduceva in sanzioni pecuniarie. L'episodio più celebre riguarda una dichiarazione su Silvio Berlusconi, che costò a Tacconi una multa record da 10 milioni di lire. Una vicenda che si risolse solo grazie all'intervento di una figura leggendaria: «Intervenne persino l’Avvocato Agnelli, che si offrì di pagarne metà».

Infine, il giudizio sulla Juventus di oggi e sul possibile futuro societario. Tacconi non ha dubbi sull’ipotesi di affidare la presidenza ad Alessandro Del Piero: «Sarebbe la cosa migliore che possano fare». Una presa di posizione netta, che riporta al centro del dibattito il legame tra la storia bianconera e i suoi grandi ex.