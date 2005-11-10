Tacconi sulla Juventus: "È partita ammalata, spero che Spalletti trovi la quadra"

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha parlato a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026", assegnato a Rimini. Fra le sue parole, raccolte da SportMediaset, il toccante ricordo dell'amico di sempre, con il quale ha condiviso lo spogliatoio in azzurro, poi uno sguardo alla Nazionale di oggi ed alla Juventus.

Ecco le sue parole: "Ricordi di Vialli? Tanti, abbiamo fatto sei anni di Nazionale assieme, quando lui era alla Sampdoria. È stato un periodo importante per il calcio italiano, a differenza di oggi".

L'Italia con la Turchia come l'ha vista?

"Un po' meglio, ci hanno messo anche un po' di carattere contro la Turchia, cattiveria".

La Juventus come la vede?

"La Juve è partita ammalata, speriamo che Spalletti trovi la quadra, lo speriamo tutti quanti".

Vicario la convince?

"Diciamo di sì, hanno scelto il meglio che c'era in giro. Poi hanno aggiunto uno svincolato, credo abbiano fatto un buon affare".