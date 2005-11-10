Juventus, Tacconi approva Vicario: "Il meglio fra chi c'era in giro, un buon affare"

"Se mi convince? Diciamo di sì, hanno scelto il meglio che c'era in giro. Poi hanno aggiunto uno svincolato, credo abbiano fatto un buon affare": così l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, Stefano Tacconi, ha parlato a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026" del portiere bianconero di oggi, Guglielmo Vicario.

Tacconi ha anche aggiunto in merito alla partenza in questa nuova stagione per la Juventus di Spalletti: "La Juve è partita ammalata, speriamo che Spalletti trovi la quadra, lo speriamo tutti quanti".