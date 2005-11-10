Juventus, Tacconi approva Vicario: "Il meglio fra chi c'era in giro, un buon affare"
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 00:08Serie A
autore Daniele Najjar
07.10.2026 00:08Serie A
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
"Se mi convince? Diciamo di sì, hanno scelto il meglio che c'era in giro. Poi hanno aggiunto uno svincolato, credo abbiano fatto un buon affare": così l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, Stefano Tacconi, ha parlato a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026" del portiere bianconero di oggi, Guglielmo Vicario.
Tacconi ha anche aggiunto in merito alla partenza in questa nuova stagione per la Juventus di Spalletti: "La Juve è partita ammalata, speriamo che Spalletti trovi la quadra, lo speriamo tutti quanti".
Altre notizie Serie A
Oggi
08:26 Serie ATMW
TMWL'Argentina criticava Messi, poi è arrivato Scaloni: Lionel ha cementato il mito di Lionel
08:23 Serie A
La Juventus vuole ripartire da Romano. E Carnevali era presente al Dall'Ara per la Nazionale
08:19 Serie A
Prandelli sui talenti azzurri: "Kayode su tutti. Doumbia? Stesso percorso di Verratti"
08:12 Serie ATMW
TMWLa doppia vita di Messi con l'Argentina: c'è un Leo prima e uno dopo la morte di Maradona