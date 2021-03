tmw Lo Monaco ricorda Bogarelli: "Protagonista del cambiamento del nostro calcio"

Pietro Lo Monaco ha ricordato Marco Bogarelli, l'ex presidente di Infront scomparso ieri in seguito alle conseguenze del covid. "Era un caro amico - ha detto - con cui abbiamo condiviso tanti momenti. Lo avevo sentito poco tempo fa e quando ho saputo la notizia sono rimasto senza parole. Nel mondo del pallone si ricordano i personaggi del calcio giocato ma lui è stato un protagonista del cambiamento del calcio perché i diritti televisivi hanno inciso in modo decisivo sui bilanci delle società. Gestiva i diritti televisivi, era il riferimento della Lega di A. Infront era presente nella vita di parecchie società"

Lo Monaco ricorda Bogarelli