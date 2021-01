tmw radio A.Paganin: "Inter la più forte. La Juve farà fatica ad arrivare quarta"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, l'ex calciatore Antonio Paganin ha detto la sua su Inter-Juventus.

Inter, vittoria importante contro la Juventus:

"La soddisfazione per l'Inter è quello di aver confermato di essere la squadra più forte. Per me la Juve è un cantiere aperto e farà fatica ad arrivare quarta. La Juve per me non ha anima. Non ha mai tirato in porta praticamente. La Juve viene da 9 anni di successi e non credo voglia fare un anno di transizione, non è da Juve. Sono contento per l'Inter, è il frutto di una programmazione che viene da lontano".

La Juve rischia davvero la Champions?

"Capisco che è una Juve in costruzione, ma lo scorso anno con Sarri c'era comunque un'anima. Ora faccio fatica a riconoscere personalità a questa squadra. Se vediamo le ultime partite non vedo questa personalità".

Juve fuori anche dalla lotta al titolo?

"Deve vincere bene con il Napoli, ha bisogno di creare quell'entusiasmo e prendere quelle certezze che al momento non vedo. Per lottare per il titolo devi avere idee che ti avvicinino a Inter e Milan".

Pirlo parla di una Juve non scesa in campo e di paura:

"La squadra è lo specchio di un allenatore. Si vede che è troppo inesperto, non doveva dire certe cose pubblicamente. Per come è non lo vedo capace di dare quel senso di juventinità allo spogliatoio".