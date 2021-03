tmw radio A.Paganin: "L'Inter non può perdere lo Scudetto. La Juve rischia il quarto posto"

Per parlare di Inter e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Un pensiero dedicato a chi oggi?

"Sono contento che non ci sia un monologo nerazzurro in campionato, ma l'Inter viaggia con il vento in poppa, Conte ha ritrovato le sue certezze settimanali e i numeri ora parlano da sè. Il Genoa stava molto bene ma si sono viste le categorie di differenza. Questo fa ben sperare per il futuro".

Inter, è fuga vera?

"L'Inter è la squadra più forte, l'ho sempre detto. I valori stanno pian piano emergendo. L'Inter non ha neanche le coppe, Conte ha tutta la settimana per poter lavorare tranquillamente, non vedo come possa perderlo lo Scudetto. Il Milan tiene vivo un campionato che altrimenti sarebbe già morto. E la Juventus dico che farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Non ha un'identità precisa e si tiene a galla grazie alle prodezze di un fenomeno".

Che ne pensa della lotta al quarto posto?

"Atalanta, Milan e Inter per me sono andate. L'Atalanta ha tenuto testa al Real in 10, i valori ci sono tutti. L'Atalanta negli scontri diretti è in testa alla classifica. Se non si fosse fermata con le piccole e non avesse avuto il caso Gomez chissà dove sarebbe. Quando vuole vincere, l'Atalanta vince. Ci sarà una grande lotta per il quarto posto con Juve, Napoli, Lazio e Roma che se la giocheranno. Juve-Lazio sarà determinante".