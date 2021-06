tmw radio Bazzani: "Euro 2020, l'Inghilterra può crederci. Ingiusto criticare Immobile"

A parlare di Euro 2020 e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.

L'Inghilterra, dopo la vittoria sulla Germania, è diventata grande?

"Credo che l'Inghilterra sia più consapevole dei propri mezzi, meno fragile. Ieri ha saputo sopportare un inizio traumatico, con la Germania che ha preso le redini del gioco subito. Poi piano piano sono entrati nella partita, rispondendo colpo su colpo, con giocatori che sanno incidere. Rispetto ad altri anni è una Nazionale con una maturità maggiore. Mi sembra che stavolta ci creda davvero nel poter arrivare in fondo".

Delle altre Nazionali, quale la convince di più dal punto di vista del gioco e dei talenti?

"Faccio fatica a sceglierne una come favorita. E' stato un Europeo piuttosto equilibrato, con le big che hanno anche sorpreso in negativo. Anche la Spagna, che sembrava sottotono mi è piaciuta molto la sua reazione. Ha dimostrato carattere, dove difettava. L'Italia ha un gruppo importante ma è andata in difficoltà appena il livello si è alzato. Non mi meraviglierebbero delle sorprese. Dopo che è uscita la Francia, che era nettamente favorita, ora c'è spazio per tutti per crederci".

Immobile, perché viene sempre criticato?

"E' un giocatore importante per questa Nazionale, è il finalizzatore e ti crea spazi. Se la gente pensa di vedere l'Immobile della Lazio sbaglia, perché il sistema di gioco della Nazionale è diverso".

Che si aspetta da Italia-Belgio?

"Stavolta non partiamo favoriti, abbiamo acquistato punti di credibilità ma partiamo dietro. Possiamo partire da outsider e può esserci d'aiuto. L'Italia come collettivo ha qualcosa in più".